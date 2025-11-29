Contro la violenza di genere Einaudi-Alvaro e Soroptimist insieme nella campagna Orange the World

L’istituto di istruzione superiore EinaudiAlvaro in collaborazione con il Soroptimistù International di Palmi ha preso parte alla campagna mondiale “Orange the World”, promossa dalle Nazioni Unite e da UN Women, confermando il proprio impegno nella sensibilizzazione contro la violenza di genere. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

