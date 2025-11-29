Il murale “ Human Shields ” ( Scudi Umani ) dell’artista AleXsandro Palombo, che ritrae Greta Thunberg e Francesca Albanese nell’abbraccio di un miliziano di Hamas, è riapparso questa mattina in Piazza XXIV Maggio, nel cuore di Milano, epicentro del raduno da cui prende il via la manifestazione pro-Palestina. L’opera, già esposta a Roma davanti alla Stazione Termini e vandalizzata nel giro di poche ore da militanti pro-Pal prima della mobilitazione nazionale, riappare oggi a Milano come segno di resistenza e invito alla riflessione sulle derive estremiste dell’attivismo e su chi ricorre a violenza e censura per tentare di silenziare l’arte e imporre una narrazione univoca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Contro censure e narrazione univoca: il murale di Palombo in risposta ai dogmi pro-Pal di Greta e della Albanese arriva a Milano