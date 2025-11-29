Conto alla rovescia per Benevento-Salernitana | nel Sannio preparano il piano sicurezza

Duecento agenti vigileranno sul derby Benevento-Salernitana, in programma lunedì 1 dicembre alle ore 20.30 allo stadio Vigorito. Il piano sicurezza, come disposto nella riunione tecnica che si è svolta nel Sannio alle ore 18.30, due ore prima del fischio d'inizio della partita. Il dispositivo di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

È iniziato il conto alla rovescia verso la Supercoppa ? Tutte le info per i tifosi

Verso Benevento-Salernitana: le ultime dall'infermeria. E sul recupero di bomber Salvemini... - Raffaele cerca il sostituto di Mattia Tascone, ma fa i conti anche con le possibili assenze di Matino e Villa.

Il derby dell'infermeria: Salernitana e Benevento alle prese con la gestione infortuni - I sanniti hanno l'attaccante Salvemini a forte rischio: è influenzato e ha saltato anche l'allenamento del giovedì, a porte aperte.

Aria di derby: Benevento-Salernitana è il primo testa a testa per la B - La squadra di Raffaele, invece, è specialista nelle sfide tra corregionali e nel gironcino delle big ha battuto il Cosenza ma perso ...