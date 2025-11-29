Conte sfida Schlein | Ok al confronto con Meloni ad Atreju E Casalino attacca la dem | Ha sbagliato tutto
Giuseppe Conte non si sottrae al confronto con Giorgia Meloni ad Atreju, nonostante la segretaria del Pd, Elly Schlein, abbia deciso di rinunciare al dibattito a tre. « Confermo la mia disponibilità », ha ribadito ieri il leader del M5s agli “Stati generali della ripartenza”, intervistato da Luca Telese. «Vengo a sapere che Schlein, saputo della mia presenza, ha preferito ritirarsi – ha commentato Conte -. A me questo dispiace, perché dico la verità per me è importante che ci sia un confronto e potevamo farlo anche insieme a lei. Potevamo incalzare insieme la presidente del Consiglio». E mentre il leader pentastellato ribadisce la sua partecipazione alla festa di Fratelli d’Italia, Rocco Casalino – ex responsabile comunicazione del Movimento – attacca la dem: « Schlein ha sbagliato tutto ». 🔗 Leggi su Open.online
