Conte e il Napoli la rivelazione dei suoi amici fa impazzire i tifosi | Possiamo assicurarlo

Tra Antonio Conte e il Napoli, in certe circostanze, i rapporti non sono sembrati idilliaci. Tuttavia, il tecnico ha abituato tutte le sue squadre ai suoi malumori. L’obiettivo dell’allenatore salentino è sempre quello di vincere e vuole che squadra e società vadano nella stessa direzione. Conte, però, non ha mai nascosto la sua voglia di allenare e far bene a Napoli, proprio come ha fatto nella sua prima stagione. Le parole di Pio e Amedeo su Radio Marte sono una conferma in questo senso. Pio e Amedeo su Conte: “Tiene molto al Napoli”. Intervenuti a ‘La Radiazza’, su Radio Marte, i due comici pugliesi hanno parlato del loro rapporto con Antonio Conte: “Siamo amici stretti e possiamo assicurare che Antonio Conte ci tiene molto a fare bene a Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

