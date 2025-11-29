Consorzio di Bonifica Veronese | meno costi cantieri e tecnologia

Una sala gremita, oltre cinquanta amministratori tra sindaci e assessori e un annuncio che farà sicuramente piacere a cittadini e agricoltori: il calo della contribuenza per il prossimo anno. Si è svolta ieri, 27 novembre, nella sede di Strada della Genovesa, la Consulta dei sindaci del Consorzio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

