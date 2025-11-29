Consiglio regionale studenti | eletto il brindisino Alessio Vincenzo Capacchione

Brindisireport.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Pubblicati i risultati delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio regionale e il più suffragato è stato il giovane brindisino Alessio Vincenzo Capacchione che con ben 3179 voti è stato non solo il più votato dagli studenti dell’ambito territoriale numero 11 (che. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

