Consiglio con maggioranza al lumicino | Red-Dp incalzano il sindaco cdx aiuta lasciando l' aula

Reggiotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La maggioranza ha avuto anche troppa pazienza e ora Giuseppe Falcomatà è davvero con le spalle al muro. Il consiglio comunale di stamattina ha segnato un altro punto di non ritorno nella distanza scavata tra il sindaco e le forze di centrosinistra, uno scontro ormai non più soltanto interno al Pd. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

