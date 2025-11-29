Consiglio con maggioranza al lumicino | Red-Dp incalzano il sindaco cdx aiuta lasciando l' aula
La maggioranza ha avuto anche troppa pazienza e ora Giuseppe Falcomatà è davvero con le spalle al muro. Il consiglio comunale di stamattina ha segnato un altro punto di non ritorno nella distanza scavata tra il sindaco e le forze di centrosinistra, uno scontro ormai non più soltanto interno al Pd. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sono 10 i consiglieri di maggioranza presenti (più il sindaco Falcomatà e il presidente del consiglio Marra), mentre sono 13 i consiglieri di minoranza. Numeri che pesano, ma che potrebbero anche non servire a nulla. Da capire infatti cosa accadrà dopo i preli - facebook.com Vai su Facebook
Lo scorso maggio il Consiglio Nazionale aveva votato a stragrande maggioranza a favore di una proposta di legalizzazione dell'aborto. Dopo sei mesi di riflessione, il principe Alberto ha deciso di non promulgare la legge Vai su X
Consiglio di sindaci, quote rosa al lumicino. Appena un quarto degli inquilini di Palazzo Leopardi è donna - Ora, con le sostituzioni dei consiglieri promossi ad assessori, sono diventate otto. Lo riporta corriereadriatico.it
Consiglio, buona la quarta. La Lega getta acqua sul fuoco: "Maggioranza compatta" - Così Aldo Alessandrini, capogruppo della Lega, a margine del consiglio comunale che (dopo tre sedute a ... Come scrive ilrestodelcarlino.it