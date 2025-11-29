Confermati due bollini rosa all’Istituto Oncologico del Mediterraneo

Cataniatoday.it | 29 nov 2025

Fondazione Onda Ets, che da vent'anni promuove un approccio alla salute orientato al genere, ha assegnato il Bollino Rosa per il biennio 2026-2027 durante la cerimonia svoltasi presso il Ministero della Salute. Questo è un riconoscimento biennale che Fondazione Onda Ets attribuisce dal 2007 agli.

Immagine generica

