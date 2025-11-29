Confermati due bollini rosa all’Istituto Oncologico del Mediterraneo
Fondazione Onda Ets, che da vent'anni promuove un approccio alla salute orientato al genere, ha assegnato il Bollino Rosa per il biennio 2026-2027 durante la cerimonia svoltasi presso il Ministero della Salute. Questo è un riconoscimento biennale che Fondazione Onda Ets attribuisce dal 2007 agli ospedali.
Sono stati confermati tre bollini rosa anche per il biennio 2026/2027
IFO: confermati per il 2026/27 i 3 Bollini Rosa di Fondazione Onda. Investimenti strategici in senologia: nuove strutture e tecnologie avanzate grazie al supporto della Regione Lazio.
San Marino conferma l'eccellenza sanitaria: due Bollini Rosa all'ISS per il quinto biennio consecutivo - Per il quinto biennio consecutivo l'Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino ottiene due Bollini Rosa di Fondazione Onda, confermando
Ospedali a misura di donna. All'IFO confermati 3 Bollini Rosa - Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Regina Elena e San Gallicano, riconosciuti ospedali a misura di donna fin dalla prima edizione dell'iniziativa della Fondazione Onda.
Il Murri sale sul podio: due Bollini Rosa per la qualità delle cure - Nuova conferma per l'ospedale fermano nei servizi rivolti alla salute femminile Tra le strutture premiate con i Bollini Rosa 2026-