Conferenza stampa Zanetti post Genoa Verona | La storia un po’ si ripete L’anno scorso abbiamo fatto un miracolo Addio? Devo fare del mio massimo
Conferenza stampa Zanetti post Genoa Verona: le parole del tecnico gialloblù dopo la sconfitta in rimonta dei suoi nella tredicesima giornata Al termine della sconfitta in rimonta contro il Genoa (2-1) nella 13ª giornata di Serie A, il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, ha parlato in conferenza stampa, esprimendo il suo rammarico per la prestazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
A Verona per la conferenza stampa di analisi del voto regionale. La Lega è il primo partito della città e siamo assolutamente orgogliosi di questo risultato per cui ringrazio in modo particolare militanti e segretari di sezione per il lavoro svolto. Ora vogliamo pren - facebook.com Vai su Facebook
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato verbalmente la giornalista di CBS News Nancy Cordes durante una conferenza stampa nello Studio Ovale, dandole della "stupida" dopo una domanda sull'ingresso dei rifugiati afgani in Usa. La reporte Vai su X
Hellas Verona, Zanetti: "Mi prendo le responsabilità, ma le cose cambiano in fretta" - Fra poco il tecnico del Verona Paolo Zanetti interverrà in conferenza stampa per analizzare il match contro il Genoa. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Hellas Verona, fra poco la conferenza stampa di Zanetti dopo la sfida contro il Genoa - Fra poco il tecnico del Verona Paolo Zanetti interverrà in conferenza stampa per analizzare il match contro il Genoa. Da tuttomercatoweb.com
Allenatori post gara 13^ giornata | GROSSO: “Berardi? Lo perderemo per un po’, ecco come sta”. FABREGAS: “Contento per Moreno. Sul quarto posto…” - Allenatori post gara 13^ giornata Serie A 2025/2026: tutte le dichiarazioni dei tecnici al termine dei 90 minuti ... Secondo fantamaster.it