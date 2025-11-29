Conferenza stampa Pisacane post Juve Cagliari | Abbiamo subito due mazzate Yildiz è un campione basta un attimo di distrazione e…
di Marco Baridon Conferenza stampa Pisacane post Juve Cagliari: le sue dichiarazioni dopo il match della 13ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Cagliari, valida per la 13ª giornata di Serie A. Le sue dichiarazioni. RAMMARICO – «È stato un peccato, una mazzata per la squadra. Subire il pareggio in 60 secondi dispiace. Ci vuole più malizia nella scalata su McKennie ma siamo giovani, in questo pecchiamo. È normale che ci manca qualcosa su questo punto di vista. L’altra mazzata è aver subito il gol ad un minuto dalla fine del primo tempo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
