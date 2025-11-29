Conferenza stampa Gilardino pre Pisa Inter | Loro in crisi? Chi lo pensa ha visto troppi film di fantascienza! Avremo due defezioni

Inter News 24 Conferenza stampa Gilardino pre Pisa Inter: le parole del tecnico dei toscani alla vigilia del match di campionato contro i nerazzurri. La conferenza stampa di Alberto Gilardino alla vigilia di Pisa Inter. CI SONO DEFEZIONI NEL PISA? – « Chi sarà a disposizione starà bene, ma ci sono Denoon e Vural indisponibili in più rispetto ai soliti. Sappiamo domani che affrontiamo la prima della classe. Saremo un po’ più corti ». INCONTRIAMO UNA SQUADRA IN CRISI? – « No, sarebbe da fantascienza dirlo. E una squadra forte e da parte nostra ci dev’essere una forte identità e un forte Dna che abbiamo mantenuto. 🔗 Leggi su Internews24.com

