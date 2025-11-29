Conferenza stampa Conceicao post Juve Cagliari | Non sono soddisfatto della mia prestazione A Spalletti piace dominare le partite

Conferenza stampa Conceicao post Juve Cagliari: le sue dichiarazioni dopo il match della 13ª giornata di Serie A 202526. Francisco Conceicao ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Cagliari, valida per la 13ª giornata di Serie A. Le sue dichiarazioni. POTEVANO SEGNARE DI PIU' – «Non siamo entrati bene, ma dopo il gol preso abbiamo fatto una bella partita. Sono mancati più gol ma abbiamo fatto bene il nostro lavoro e meritato la vittoria». CONTENTO DELLA SUA PARTITA – «Non sono soddisfatto. È mancato il gol per far chiudere la partita prima. Ho sbagliato, succede, si va avanti.

Conferenza stampa Conceicao post Juve Cagliari: «Non sono soddisfatto della mia prestazione. A Spalletti piace dominare le partite»

