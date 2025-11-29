Condannato per violenza sessuale e lesioni arrestato di nuovo il venticinquenne

Era stato scarcerato, dopo l'arresto in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, a metà mese. La Corte d'appello di Palermo, così per come chiesto dall'avvocato Santo Lucia, ha ritenuto non sussistenti le condizioni per l'estradizione del venticinquenne condannato a 3 anni di reclusione per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Corte d’Appello di Bologna ha condannato un 82enne per violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 14 anni. I fatti sono avvenuti nel luglio 2019 a Boretto in provincia di Reggio Emilia. Il tribunale aveva assolto nel 2022 l’uomo con la formula «per - facebook.com Vai su Facebook

Tunisino ha un rapporto con una ricca signora, lo filma e chiede 600mila euro per non diffondere i video: condannato a 7 anni per stalking ed estorsione - Un cittadino tunisino, senza fissa dimora in Italia, è stato condannato a 7 anni, 3 mesi e 1. Lo riporta ilgazzettino.it

Bologna, violenza sessuale, stalking e lesioni. Condannato a 10 anni - Condannato a 10 anni con rito abbreviato dal gup Rita Zaccariello per violenza sessuale stalking e lesioni ai danni di una badante ucraina di 44 anni. Riporta ilrestodelcarlino.it

Maltrattamenti, lesioni e stupro: donna di Rimini denuncia il marito violento. La Procura chiede 6 anni - Una donna residente nel Riminese ha denunciato il marito, un italiano di 44 anni, accusandolo di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale. Riporta altarimini.it