Condannate Le Iene per Carlo Gilardi | 100mila euro alla legale del professore

Si chiude con una condanna in primo grado il processo che ha visto sul banco degli imputati Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri, giornaliste della trasmissione Le Iene. Il giudice Gianluca Piantadosi del tribunale di Lecco ha stabilito una multa di 2mila euro per ciascuna imputata e un risarcimento complessivo di 100mila euro in favore dell’avvocato Elena Barra, amministratrice di sostegno del professor Carlo Gilardi. La sentenza, emessa venerdì 28 novembre, conclude almeno in primo grado una vicenda giudiziaria che si protrae da oltre cinque anni e che ha tenuto banco tra cronaca locale e nazionale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Condannate Le Iene per Carlo Gilardi: 100mila euro alla legale del professore

