Concussione la Cassazione annulla i domiciliari a Giovanni Fortunato

La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Potenza che, lo scorso 15 aprile, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Giovanni Fortunato, sindaco di Santa Marina, accusato dell'ipotesi di reato di concussione. I giudici hanno rinviato gli atti al Tribunale del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

