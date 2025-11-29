Conclusa la direzione regionale del Pd Bomprezzi | Ripartire all' insegna di unità e partecipazione attiva
ANCONA – Terminata presso la Conero Break di Ancona la direzione regionale del Partito Democratico delle Marche, dopo il riaggiornamento del 15 novembre, per una riflessione dopo l’esito delle elezioni regionali. Tanti gli intervenuti tra cui anche l’europarlamentare Matteo Ricci, candidato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Una settimana intensa e ricca di interventi concreti quella appena conclusa per la Città Metropolitana di Messina, guidata dal sindaco metropolitano Federico Basile con la direzione operativa del direttore generale Giuseppe Campagna. Dagli istituti scolastici - facebook.com Vai su Facebook
Il Pd prova a ripartire dopo la scoppola delle Regionali, Mancinelli: «Subito i congressi provinciali» - La riunione Idee e percorso chiaro dopo il ko alle elezioni regionali? Si legge su msn.com
Torino, sulle scuole accorpate sale lo scontro politico. Il Pd: «Così solo danni». Ma la Regione tira dritto: «Lo impone il Pnrr» - Ieri, mercoledì 27 novembre, il presidio davanti al Consiglio regionale. torino.corriere.it scrive
Pd, Bomprezzi non vuole dimettersi. Nulla di fatto in direzione regionale - Annuncia di non volersi dimettere la segretaria del Pd regionale Chantal Bomprezzi, ma la direzione del partito convocata ieri a Chiaravalle si conclude con un nulla di fatto: alle 18. Si legge su msn.com