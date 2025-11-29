Concessioni demaniali 2026 a Fossacesia al via il bando stagionale e a gennaio quello pluriennale

Chietitoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Fossacesia ha dato disposizioni agli uffici di procedere alla pubblicazione del bando per le concessioni demaniali marittime stagionali relative alla sola stagione estiva 2026. Il bando sarà pubblicato martedì 2 dicembre dall’ufficio Demanio e metterà a disposizione 14. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

