Concessioni demaniali 2026 a Fossacesia al via il bando stagionale e a gennaio quello pluriennale
La giunta comunale di Fossacesia ha dato disposizioni agli uffici di procedere alla pubblicazione del bando per le concessioni demaniali marittime stagionali relative alla sola stagione estiva 2026. Il bando sarà pubblicato martedì 2 dicembre dall’ufficio Demanio e metterà a disposizione 14. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Martedì 2 dicembre presidio in Prefettura promosso da Fiba Confesercenti Genova e Assobalneari Tigullio: «Tutela del lavoro e stop a un’applicazione distorta della direttiva sulle concessioni demaniali» - facebook.com Vai su Facebook
Affidamento delle concessioni demaniali marittime, a Sestri Levante si parte dalle associazioni cittadine buff.ly/pX7C4uP Vai su X
Concessioni demaniali 2026 a Fossacesia, al via il bando stagionale e a gennaio quello pluriennale - Un ricorso amministrativo pendente dinanzi al Tar, che riguarda alcune norme introdotte con il nuovo regolamento demaniale, ha reso necessario prorogare di un anno il regime stagionale, in attesa dell ... Come scrive chietitoday.it
CONCESSIONI Porto di Vieste, più tempo per le concessioni: prorogato il bando al 5 gennaio 2026 - Il Comune di Vieste concede più tempo agli operatori interessati alle nuove concessioni demaniali marittime nell’ambito portuale ... Si legge su statoquotidiano.it
Concessioni demaniali marittime, un incontro di ANCI Sicilia - “Le nuove disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime: novità e incertezze sugli adempimenti di competenza dei comuni costieri”, questo il titolo del seminario formativo svoltosi ... Si legge su ansa.it