Concerto Vasco lettera del sindaco | Lavoriamo sul parco disponibile a incontro con i comitati
Prosegue la querelle sul concerto di Vasco Rossi al parco urbano (con una doppia data a giugno 2026). Come già successo in occasione dell’evento di due anni fa con protagonista Bruce Springsteen, infatti, al centro delle polemiche c’è la scelta della location, ovvero il parco urbano Bassani. E. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
? Concerto imperdibile con la band Fuori Modena Tributo a Vasco Rossi! Vieni a divertirti con la musica travolgente di Vasco Rossi e goditi una serata indimenticabile! Data: Venerdì 12 Luglio Ore 21.00 Parco Amico di Braida Preparati a canta - facebook.com Vai su Facebook
Vasco Rossi a Ferrara, il sindaco spazza via le polemiche: “Sarà una festa meravigliosa” - Lettera aperta di Alan Fabbri al rocker dopo i dubbi emersi sull’evento sui due concerti di giugno e la loro location (il parco urbano): “Ti aspettiamo, non vediamo l’ora di intonare insieme le tue ca ... Segnala msn.com
Vasco Rossi, il concerto della discordia a Ferrara: “Non lo volete?”. La polemica - Forti polemiche per il concerto di Vasco Rossi a Ferrara, dai fondi fino alla scelta del luogo, il Parco Urbano Giorgio Bassani ... Secondo dilei.it
Vasco Rossi 2026, due date a Ferrara. Il sindaco: “Grande emozione” - Ferrara, 11 giugno 2026 – Vasco Rossi sarà in concerto a Ferrara il 5 e 6 giugno 2026: le due date nella città estense apriranno il suo prossimo tour. Scrive ilrestodelcarlino.it