Conceicao a DAZN | Sappiamo quale responsabilità abbiamo Facile giocare con Yildiz Mancato gol? Oggi torno a casa arrabbiato

Conceicao a DAZN: le dichiarazioni del giocatore della Juventus al termine della partita disputata contro il Cagliari. Tutte le parole. Francisco Conceicao ha parlato a Dazn al termine di Juve Cagliari. PRESTAZIONE – « Abbiamo fatto una partita per vincere con più gol di scarto. Io potevo farlo e non ci sono riuscito. Abbiamo cominciato non bene ma siamo migliorati e nella ripresa potevamo chiudere la partita».  APPROCCIO NEGATIVO – « Abbiamo cominciato non bene. Doveva rischiare più passaggi dentro, è difficile contro una squadra che si chiude 5-3-2. È difficile trovare spazi ma sappiamo che dobbiamo rischiare quei passaggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

