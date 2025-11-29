conan obrien e tom holland insieme nel trailer de the rest is history

annuncio di un approfondimento su i beatles nel podcast “the rest is history”. Un nuovo trailer è stato diffuso per un singolare special dedicato ai Beatles, disponibile nel celebre podcast “The Rest Is History”. L’evento speciale sarà suddiviso in due parti e presenterà un’analisi dettagliata sulla band più influente della storia della musica. programma e collaborazioni. dettagli della produzione e data di uscita. Il progetto, realizzato in collaborazione tra Apple e Disney+, sarà lanciato contemporaneamente alla serie remasterizzata e restaurata chiamata Beatles Anthology, offrendo agli ascoltatori l’accesso a registrazioni e materiali inediti provenienti dalla serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

