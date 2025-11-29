Con tecnica specchietto rapinano orologi di lusso a Milano | due arresti in Campania
Tempo di lettura: 2 minuti Per aver rapinato due orologi di valore con la tecnica dello specchietto, metodo da loro già collaudato in passato e di cui esano “specialisti”, due uomini, rispettivamente di 38 e 47 anni e con precedenti penali specifici, sono stati arrestati a Napoli dai poliziotti della Sezione Antirapina della Squadra Mobile di Milano assieme ai colleghi della Squadra Mobile del capoluogo campano. L’ordinanza è stata firmata dal gip su richiesta della Procura milanese, dopo indagini che hanno comportato anche una meticolosa analisi dei sistemi di videosorveglianza che ha permesso prima di rintracciare le moto utilizzate per le rapine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
