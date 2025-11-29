Con mezzo etto di hashish vicino al Ponte della Vittoria arrestato

Alla vista dei carabinieri ha buttato tutto sotto un'auto in sosta. I militari però, accortisi dell'accaduto, sotto la vettura hanno trovato, chiuso in due involucri, oltre 50 grammi di hashish.L'uomo protagonista del gesto, 55enne tunisino già noto, aveva anche materiale utile al confezionamento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

