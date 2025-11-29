CON LISA VITTOZZI E’ UN’ALTRA ITALIA! Azzurre seconde in staffetta ad Oestersund!

L’ Italia, con il quartetto composto da Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi ed Hannah Auchentaller, conquista la piazza d’onore nella staffetta 4×6 km femminile andata in scena ad Oestersund, in Svezia, nell’ambito della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: le azzurre si arrendono soltanto alla Francia, prima, mentre sale sul gradino più basso del podio la Cechia. La staffetta azzurra inizia nel migliore dei modi grazie a Dorothea Wierer, che nella frazione d’apertura utilizza soltanto una ricarica a terra e chiude in testa al primo cambio, con oltre 11? di margine sul gruppo inseguitore, composto da Svizzera, Estonia, Francia ed Austria. 🔗 Leggi su Oasport.it

