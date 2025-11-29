Con il mese di dicembre arriva la tredicesima mensilità | nelle tasche degli italiani arriveranno 42 miliardi di euro netti

Con il mese di dicembre scattano le tredicesime mensilità, che interesseranno da lunedì 16,3 milioni di pensionati italiani, e poi entro Natale altri 19,7 milioni di lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, per un totale di 36 milioni di italiani. La stima viene dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia). La gratifica natalizia non «premierà» solo i pensionati, gli operai. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Con il mese di dicembre arriva la tredicesima mensilità: nelle tasche degli italiani arriveranno 42 miliardi di euro netti

Altre letture consigliate

Il mese di dicembre inizia quindi nel segno della pioggia e, come spiegano i meteorologi de ilMeteo.it, resterà movimentato per tutti i giorni fino alla fine dell’anno - facebook.com Vai su Facebook

Con il mese di dicembre arriva la tredicesima mensilità: nelle tasche degli italiani arriveranno 42 miliardi di euro netti - Con il mese di dicembre scattano le tredicesime mensilità , che interesseranno da lunedì 16,3 milioni di pensionati italiani, e poi entro Natale altri 19,7 ... Riporta gazzettadelsud.it

Quando arriva la tredicesima e come si calcola, la simulazione dell’importo - Dicembre è il mese della tredicesima: chi ne ha diritto, quando si prende e come si calcola la mensilità aggiuntiva ... Secondo quifinanza.it

Pagamento Pensioni dicembre 2025: quando arriva? Date, aumenti e tredicesima - Poiché il lunedì 1° dicembre è il primo giorno del mese, e cade in un giorno lavorativo, gli accrediti ... Secondo pensionipertutti.it