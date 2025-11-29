Con Carmen e il Concerto di Capodanno l’Orchestra di Padova e del Veneto porta la lirica in regione

Padovaoggi.it | 29 nov 2025

Nel mese di dicembre prosegue l’impegno dell’Orchestra di Padova e del Veneto nel diffondere l’opera lirica sul territorio regionale. Venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 20 e domenica 7 dicembre alle ore 16, presso il Teatro Del Monaco di Treviso, OPV interpreterà Carmen, Opéra-comique in quattro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

