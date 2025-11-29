Comuni Ricicloni nel Veronese | il capoluogo rincorre la provincia traina
Il Veneto si conferma regione leader nell'economia circolare, ma la fotografia scattata dalla decima edizione dei Comuni Ricicloni, realizzata da Legambiente in collaborazione con Arpav, restituisce un’immagine a due velocità per il territorio scaligero. Da una parte ci sono le eccellenze della. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche questi approfondimenti
Raccolta Differenziata Premiati i Comuni Siciliani ricicloni: 20 milioni ai centri oltre il 60% di differenziata, tra i virtuosi #Bagheria e #Villabate… Via all’erogazione dei contributi sui rifiuti ai Comuni dell’Isola: stanziati complessivamente 45 milioni di euro. Di que - facebook.com Vai su Facebook
Comuni Ricicloni 2025, ecco le città virtuose del recupero - Il 2025 registra un sali e scendi tra i comuni italiani in materia di raccolta differenziata e gestione dei rifiuti. Da huffingtonpost.it
Comuni ricicloni, aumentano nel Lazio le città “rifiuti free” - Nella provincia di Viterbo, infatti, la quota di raccolta differenziata ha raggiunto il 66,3% mentre, come capoluogo, il ... Lo riporta romatoday.it
Comuni Ricicloni 2024. Treviso virtuosa si conferma prima in Italia: raccolta differenziata all’85% - TREVISO Che Treviso fosse il comune più virtuoso in Italia per il riciclo e la gestione dei rifiuti lo si sapeva, ma mantenere il primato anche quest'anno non può che rinnovare la soddisfazione. Scrive ilgazzettino.it