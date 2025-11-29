Comuni Ricicloni nel Veronese | il capoluogo rincorre la provincia traina

Veronasera.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Veneto si conferma regione leader nell'economia circolare, ma la fotografia scattata dalla decima edizione dei Comuni Ricicloni, realizzata da Legambiente in collaborazione con Arpav, restituisce un’immagine a due velocità per il territorio scaligero. Da una parte ci sono le eccellenze della. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Comuni Ricicloni 2025, ecco le città virtuose del recupero - Il 2025 registra un sali e scendi tra i comuni italiani in materia di raccolta differenziata e gestione dei rifiuti. Da huffingtonpost.it

Comuni ricicloni, aumentano nel Lazio le città “rifiuti free” - Nella provincia di Viterbo, infatti, la quota di raccolta differenziata ha raggiunto il 66,3% mentre, come capoluogo, il ... Lo riporta romatoday.it

Comuni Ricicloni 2024. Treviso virtuosa si conferma prima in Italia: raccolta differenziata all’85% - TREVISO Che Treviso fosse il comune più virtuoso in Italia per il riciclo e la gestione dei rifiuti lo si sapeva, ma mantenere il primato anche quest'anno non può che rinnovare la soddisfazione. Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Comuni Ricicloni Veronese Capoluogo