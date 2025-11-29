Compleanno Bisseck il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 25 anni – FOTO

Inter News 24 Compleanno Bisseck, il messaggio d’auguri sui social dell’Inter per i 25 anni del difensore: l’omaggio del club nerazzurro. Oggi l’ Inter festeggia il compleanno di Yann Bisseck. Il difensore tedesco, già nel giro della nazionale tedesca di Nagelsmann, compie oggi 25 anni e il club meneghino gli ha voluto rendere omaggio con un bellissimo messaggio d’auguri sui propri canali social ufficiali. Tanti auguri Bisseck!??? — Inter?? (@Inter) November 28, 2025 Su inter.it si legge: « Buon compleanno, Yann Bisseck! Oggi il difensore nerazzurro compie 25 anni. Arrivato nell’estate del 2023 all’Inter, celebra il suo terzo compleanno da giocatore interista. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Compleanno Bisseck, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 25 anni – FOTO

News recenti che potrebbero piacerti

Tanti Auguri di Buon Compleanno a Yann Bisseck!!! Croce e delizia della nostra Inter... Ma ti si vuole bene Bisteccone - facebook.com Vai su Facebook

Bisseck compie 25 anni, l'Inter: "Terzo compleanno interista. Contributo prezioso per la conquista della Seconda Stella" Vai su X

Giorgio Armani, il messaggio sui social per i suoi 91 anni dopo l'assenza dalle sfilate - Lo stilista piacentino, che per la prima volta nella sua carriera ha seguito da remoto lo svolgimento della sfilata di Parigi di Armani Privé, ha ringraziato familiari, collaboratori e ammiratori per ... Secondo tg24.sky.it