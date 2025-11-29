Fiesole (Firenze) 29 novembre 2025- L e Officine Mario Dorin S.p.A. portano a Compiobbi un primato nazionale: h anno donato alla Pro Loco lo stesso impianto di climatizzazione installato su “La Dolce Vita”, il celebre treno di lusso considerato un vero hotel a 5 stelle su rotaia. È la prima volta in Italia che questa tecnologia d’eccellenza viene installata a terra, fuori dal contesto ferroviario, rendendo la frazione fiesolana protagonista di un passaggio storico. Con questa donazione, le Officine Dorin confermano la loro natura di azienda pioniera, capace di coniugare innovazione avanzata e profondo radicamento nel territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Compiobbi, climatizzatore 5 stelle per la Pro Loco