Como sogna è zona Champions | quarto per almeno due sere a fianco di Inter e Bologna
Il Como di Cesc Fabregas continua a correre. e a stupire. Venerdì 28 novembre ha sconfitto per 2-0 il Sassuolo davanti al proprio pubblico con reti di Douvikas e dello spagnolo Moreno, che aveva fornito anche l’assist per il primo goal. Il Como è stato aggressivo per tutti i 90 minuti della partita, senza mai rischiare troppo in difesa, e già nel primo tempo è stato a un passo dall’arrotondare il bottino. Al 39? Nico Paz è arrivato vicinissimo con un gesto atletico da storia del calcio: una rovesciata straordinaria che solo il portiere del Sassuolo, Muric, è riuscito a deviare con un volo altrettanto straordinario. 🔗 Leggi su Open.online
