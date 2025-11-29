Como Sassuolo termina con il risultato di 2-0 per i padroni di casa La vittoria nell’anticipo porta i lariani a pari punti con l’Inter

di Lorenzo Vezzaro Como Sassuolo finisce 2-0. I padroni di casa, protagonisti di un’altra vittoria, agganciano Inter e Bologna al quarto posto della classifica di Serie A. Il Como ha trionfato contro il Sassuolo nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie A, con una prestazione convincente che ha permesso alla squadra di Fabregas di conquistare tre punti fondamentali. La partita, che si è disputata al Giuseppe Sinigaglia, ha visto i lombardi imporsi per 2-0 grazie alle reti di Anastasios Douvikas al 14? e di Alberto Moreno al 53?. La vittoria permette al Como di raggiungere l’Inter e il Bologna a quota 24 punti, sebbene le due formazioni debbano ancora giocare. 🔗 Leggi su Internews24.com

