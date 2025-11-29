Como-Sassuolo le pagelle | il solito Paz è da 8 Crolla Idzes 4,5
Nella squadra di Fabregas fioccano i bei voti, da Caqueret a Perrone. Tra i neroverdi ok solo Matic e pochi altri. Berardi insufficiente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
? Cesc Fabregas' Como side are UNBEATEN in 12 matches! ? ? 1-1 draw vs Genoa 2-1 win vs Fiorentina 3-0 win vs Sassuolo ? 1-1 draw vs Cremonese ? 1-1 draw vs Atalanta 2-0 win vs Juventus ? 0-0 draw vs Parma 3-1 win vs Hella Vai su X
Como-Sassuolo, duello generazionale tra Nico Paz e Berardi - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle di Como-Sassuolo 2-0: dopo la Coppa, ancora sconfitti e a reti bianche al Sinigaglia - All’ottavo si fa trovare fuori dai pali sul pallonetto che Alberto Moreno manda di poco fuori. Lo riporta canalesassuolo.it
Como-Sassuolo 2-0, le pagelle: più Douvikas, meno Morata. Cose da Paz, Muric chiaroscuro - Reattivo sulla copocciata ravvicinata di Matic, sempre vispo e composto in chiusura su Laurienté e. tuttomercatoweb.com scrive
Como-Sassuolo 2-0: video, gol e highlights - 0 contro il Sassuolo, prolunga a 11 la serie di risultati utili consecutivi in campionato e sale a 24 punti. sport.sky.it scrive