Como Sassuolo Grosso nel post partita | Usciamo con la sensazione che le occasioni le abbiamo avute su Berardi…

29 nov 2025

Como Sassuolo, il tecnico Fabio Grosso ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara della sfida di Serie A. Le parole Nel post partita della sfida di Serie A al Sinigaglia, il tecnico dei neroverdi Fabio Grosso ha parlato ai microfoni di DAZN, condividendo le sue impressioni a caldo. Ecco le sue dichiarazioni: PAROLE – «Siamo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

como sassuolo grosso postSASSUOLO - Grosso: "Complimenti al Como, ma anche ai miei ragazzi che ci hanno provato fino alla fine" - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la sconfitta contro il Como: "Berardi? Scrive napolimagazine.com

como sassuolo grosso postSassuolo, Grosso: "Traggo cose positive da Como. Berardi? Mi auguro non sia nulla di grave" - Il Sassuolo torna a perdere a distanza di una vittoria e un pareggio, fatale la trasferta del Sinigaglia e il 2- Lo riporta tuttomercatoweb.com

como sassuolo grosso postFINALE Como-Sassuolo 2-0 - Sassuolo e Como si sono sfidate solo una volta: in Coppa Italia, lo scorso 24 settembre, quando i lariani si imposero per 3- canalesassuolo.it scrive

