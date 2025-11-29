Como-Sassuolo 2-0 Douvikas e Alberto Moreno lanciano i lariani verso la Champions
La tredicesima giornata di Serie A si apre con la vittoria del Como sul Sassuolo per 2-0 al Sinigaglia. Decisive la reti al 14? di Douvikas, che sugli sviluppi di un corner addomestica in area piccola il tiro-cross di Alberto Moreno e gira di sinistro in porta, e dello stesso Alberto Moreno nella ripresa. Secondo successo consecutivo per i lariani, che agganciano così al quarto posto Inter e Bologna con 24 punti, mentre i neroverdi rimangono in nona posizione a quota 17. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
