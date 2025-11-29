Commissione di garanzia del Congresso Pd ufficializzata | ecco i nomi dei componenti
È stata definita la composizione della Commissione di garanzia incaricata di sovrintendere allo svolgimento del congresso del Partito Democratico. L’organismo, chiamato a vigilare sulla regolarità delle procedure e a certificare le fasi del percorso congressuale, risulta formato da nove membri. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Anna Mastromarino rieletta presidente della Commissione di garanzia Sarà il suo secondo mandato, rinnovato all'unanimità. - facebook.com Vai su Facebook
Pd: commissione garanzia Sicilia, ricorsi passano a Stumpo - La quale "dopo avere vagliato il complesso e articolato esame delle questioni proposte" ha deciso che i ricorsi sui ... Si legge su ansa.it
Pd, i congressi non si fermano. La commissione è ‘salomonica’: "Anagrafe-iscritti da rivedere" - Lo ha deciso la commissione congresso del Pd pisano nella riunione dell’altra sera, sostanzialmente recependo a metà le ... Secondo lanazione.it
Manca parere garanti, congresso Pd Sicilia a rischio - La celebrazione del congresso regionale, sul quale è in atto un duro scontro all'interno del gruppo dirigente, potrebbe essere a rischio perché la commissione regionale ... Riporta ansa.it