«Good Stories Never End », le belle storie non finiscono mai: è questo lo slogan di Yuewen, conosciuta anche come China Literature Ltd., una delle più grandi piattaforme cinesi della cultura e dell’ intrattenimento che, per efficienza e modello di business, sta facendo impallidire i giganti di Hollywood. La società pubblica contenuti letterari online per poi trasformare i titoli di maggior successo in proprietà intellettuali (IP) multimediali, come audiolibri, animazioni, film e videogiochi. Dal suo immenso catalogo (oltre 10 milioni di opere) sono uscite alcune delle serie tv più famose della Cina, tra cui Joy of Life, The King’s Avatar, Soul Land e Nirvana in Fire. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Come Yuewen sta rivoluzionando l’intrattenimento e sfidando gli Usa