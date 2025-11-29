Come stanno davvero gli italiani? I dati sulla povertà letti con attenzione da Zecchini
Gli italiani, come altri popoli, sono soliti lamentarsi delle loro condizioni di vita e dei mali del loro Paese. Le opportunità di lavoro sono ritenute insufficienti, i salari e le pensioni inadeguati, le disuguaglianze di reddito notevoli, l’accesso e il costo del credito troppo onerosi, l’assistenza sanitaria carente, la sicurezza sempre precaria, i servizi pubblici e le istituzioni inefficienti. I confronti con le condizioni di vita degli abitanti dei maggiori paesi europei tendono a rafforzare queste opinioni nei ceti sociali più ampi. Si direbbe che il grado di benessere generale avvertito dagli italiani li lasci insoddisfatti e costantemente desiderosi di grandi miglioramenti. 🔗 Leggi su Formiche.net
