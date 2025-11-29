Come preparare i bambini al Natale? 5 consigli per un calendario dell’Avvento unico rendendo ogni giorno più magico

Il Natale è una festa tanto attesa da grandi e piccini. È una festa intima, di ritrovo e rinnovo per l’anima. Il periodo dell’Avvento è un tempo indispensabile per rallentare la freneticità quotidiana sia per i bambini, impegnati con la scuola e con le attività extra scolastiche, che per gli adulti con il loro lavoro e imparare a vivere l’attesa. Quale miglior modo per dare inizio a questo periodo con il proprio calendario dell’Avvento: un libro che accompagna giorno dopo giorno, attraverso un esercizio di riflessione, l’apertura dei nostri cuori, ridimensionandoci, guardando con gli occhi di un bambino la semplicità delle piccole buone azioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

