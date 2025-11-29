Come funzionano le categorie paralimpiche? Lo spiega Simone Barlaam
Simone Barlaam, ospite della nuova puntata di “Un altro podcast” ( guarda la puntata integrale sul nostro canale YouTube ), ha spiegato nel dettaglio come vengono calcolate le categorie del nuoto paralimpico: una guida facile per tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
