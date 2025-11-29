Come aprire l’ultima finestra di Windows 11 senza vedere le anteprime | guida all’attivazione del trucco che Microsoft non ti svela
Quante volte al giorno clicchi su un’icona nella barra delle applicazioni di Windows 11, solo per trovarti davanti a una serie di anteprime che rallentano il tuo flusso di lavoro? Se hai più finestre aperte dello stesso programma, il sistema operativo di Microsoft ti costringe a scegliere tra le miniature, aggiungendo un passaggio che, moltiplicato per decine di volte in una giornata lavorativa, si traduce in minuti preziosi sprecati. Eppure, esiste una soluzione nascosta che Microsoft non ha mai pubblicizzato adeguatamente: una funzione chiamata Last Active Click che permette di saltare completamente le anteprime e aprire immediatamente l’ultima finestra sulla quale stavi lavorando. 🔗 Leggi su Screenworld.it
