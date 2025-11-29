Com’è andata la Ferrari oggi in Qatar? Risultati da incubo tra Sprint e qualifiche
Chi pensava che la Ferrari fosse destinata a rialzarsi in Qatar dopo aver toccato il fondo tra Interlagos (doppio ritiro) e Las Vegas (Leclerc 9° e Hamilton 20° in qualifica sul bagnato) ha dovuto ricredersi seguendo l’andamento delle prime due giornate del weekend al Lusail International Circuit, sede del penultimo round stagionale del Mondiale 2025 di F1. Dopo la pessima Sprint Qualifying del venerdì, che ha visto la Scuderia di Maranello archiviare un nono posto con Charles Leclerc ed un diciottesimo con Lewis Hamilton, quest’oggi non è arrivata la reazione sperata ed il trend è rimasto sostanzialmente invariato. 🔗 Leggi su Oasport.it
