come abbinare con stile i collant colorati

Con le temperature che si abbassano in maniera repentina c'è chi non vuole assolutamente rinunciare ad indossare le gonne, gli abiti corti grazie ai collant colorati e rigorosamente coprenti. Sono un accessorio cool immancabile durante l'inverno perché sono grado di colorare le giornate più uggiose. Essenziali per non sentire il freddo alle gambe, permettono di creare degli abbinamenti fashion che non passano inosservati e che si possono sfoggiare da mattina a sera. I collant colorati sono molto amati dagli estimatori dello street style. Dedicati alle donne grintose che sanno osare con stile e audacia.

