Combinata nordica Lamparter concede il bis a Ruka nella Gundersen Costa unico azzurro a punti

Johannes Lamparter bissa il successo di ieri nell’Individual Compact e si impone anche nella Gundersen di Ruka in occasione della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. Seconda vittoria consecutiva ad inizio stagione per l’austriaco, che archivia così la diciannovesima affermazione individuale della carriera nel circuito maggiore. Il campione mondiale in questo format (Large Hill e poi segmento di fondo sulla distanza dei 10 km) a Oberstdorf 2021 ha sfruttato alla grande il suo pettorale 1 in base ai risultati del Provisional Competition Round, gestendo senza problemi il vantaggio sugli inseguitori ed involandosi in solitaria al traguardo grazie ad un buon passo sugli sci stretti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Combinata nordica, Lamparter concede il bis a Ruka nella Gundersen. Costa unico azzurro a punti

