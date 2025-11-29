Combinata nordica | annullato il salto si riparte dal PCR con in testa Lamparter Italiani lontani

Seconda gara di Coppa del Mondo per la combinata nordica maschile a Ruka e subito problemi con le condizioni atmosferiche. In terra finlandese il forte vento ha costretto la giuria, dopo i primi dieci salti, ad annullare la prova dal trampolino HS142. Per quanto riguarda la Gundersen (prova di fondo alle 14.35) verranno presi i risultati del Provisional Competition Round disputato ieri. Al comando troviamo Johannes Lamparter, a caccia della doppietta dopo il successo nella compact del venerdì. Inseguono il connazionale Thomas Rettenegger, staccato di 14”, ed il tedesco Julian Schmid a 31”, sicuramente l’avversario più temibile per il leader di Coppa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Combinata nordica: annullato il salto, si riparte dal PCR con in testa Lamparter. Italiani lontani

