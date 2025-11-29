Collina annuncia la nuova regola del calcio che penalizzerà le squadre con i giocatori che fingono

Pierluigi Collina, capo arbitri FIFA, ha proposto una nuova regola che verrà messa in pratica già dalla prossima Coppa d'Arabia in Qatar (1-18 dicembre 2025): il giocatore assistito dallo staff medico dopo un infortunio dovrà restare fuori per 2 minuti effettivi, costringendo la propria squadra a giocare in inferiorità numerica. L'obiettivo è ridurre al minimo simulazioni e comportamenti anti sportivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it