Collina annuncia la nuova regola del calcio che penalizzerà le squadre con i giocatori che fingono
Pierluigi Collina, capo arbitri FIFA, ha proposto una nuova regola che verrà messa in pratica già dalla prossima Coppa d'Arabia in Qatar (1-18 dicembre 2025): il giocatore assistito dallo staff medico dopo un infortunio dovrà restare fuori per 2 minuti effettivi, costringendo la propria squadra a giocare in inferiorità numerica. L'obiettivo è ridurre al minimo simulazioni e comportamenti anti sportivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Collina è stato protagonista nelle notti più dense della storia del calcio: la finale di Champions 1999 al Camp Nou, decisa nei minuti di recupero; la finale del Mondiale 2002 tra Brasile e Germania, diretta con autorità impeccabile; la tempesta di Perugia-Juvent - facebook.com Vai su Facebook
Collina annuncia la nuova regola del calcio che penalizzerà le squadre con i giocatori che fingono - Pierluigi Collina, capo arbitri FIFA, ha proposto una nuova regola che verrà messa in pratica già dalla prossima Coppa d'Arabia in Qatar (1- Da fanpage.it
Collina promuove le bodycam arbitrali: "Superate le aspettative" E sulla regola degli otto secondi... - Collina: "Bodycam aiutano gli arbitri" "Ci hanno chiesto "Perchè non farlo in tutte le partite? Scrive corrieredellosport.it
Mondiale per Club, Collina: "Bodycam arbitri oltre nostre aspettative" - Pierluigi Collina, capo degli arbitri Fifa, promuove a pieni voti le innovazioni arbitrali introdotte in occasione del Mondiale per Club, tra le bodycam indossate dai direttori di gara, la tecnologia ... Scrive sportmediaset.mediaset.it