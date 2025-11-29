Cole Palmer pronto a tornare contro l’Arsenal

2025-11-28 15:44:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il fantasista del Chelsea Cole Palmer è in forma e disponibile per affrontare domenica la capolista Arsenal della Premier League. Palmer, 23 anni, ha collezionato solo tre presenze in campionato in tutta la stagione a causa di un infortunio e si è rotto un dito del piede in un incidente in casa la scorsa settimana. Ma l’allenatore del Chelsea Enzo Maresca dice che l’inglese ora è in forma e lo ha definito il “miglior giocatore del club”. “È disponibile sia da titolare che da giocare”, ha detto Maresca. 🔗 Leggi su Justcalcio.com