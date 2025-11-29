Coldiretti Ancona a Sassoferrato la Giornata Provinciale del Ringraziamento tra fede tradizione agricola e comunità
Si svolgerà domenica 30 novembre 2025 a Sassoferrato la Giornata provinciale del Ringraziamento promossa da Coldiretti Ancona, un appuntamento che ogni anno unisce mondo agricolo, comunità locali e spiritualità per dire grazie alla terra e invocare un nuovo ciclo di lavoro fecondo. Anche per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Grazie alla collaborazione tra il Comune di Castelbellino e Coldiretti Ancona stiamo costruendo un territorio più innovativo, connesso e capace di valorizzare al meglio le proprie eccellenze. Integrazione digitale, promozione del territorio e strumenti smart pe - facebook.com Vai su Facebook
Tra i giovani allevatori cresce l’interesse per il biologico - Coldiretti Ancona, gli allevatori della vendita diretta alla Bottega Italiana di Sassoferrato: "Aumentano i giovani allevatori e l’interesse per il... Secondo ilrestodelcarlino.it
Giornata dei giovani di Coldiretti Lazio: crescono gli agricoltori under 35 - I giovani agricoltori del Lazio continuano a crescere, sfidando l’incertezza economica e confermando la loro voglia di investire, formarsi e crescere in questo settore, con il loro apporto ... Lo riporta iltempo.it