coesione primo progetto transfrontaliero in ucraina e moldavia

Sulle frontiere orientali d’Europa si apre un capitolo del tutto nuovo per la politica di coesione. Questa settimana, la Commissione europea ha lanciato EUroBRIDGEUAMD, un progetto che mira a creare percorsi di sviluppo condivisi tra Ucraina e Moldova, due Paesi candidati all’ingresso nell’Ue. L’iniziativa è particolarmente rilevante perché interviene su un’area finora non coperta dagli strumenti di cooperazione: per la prima volta un programma di coesione non coinvolge uno Stato membro, ma due Paesi esterni che guardano con decisione verso Bruxelles. L’obiettivo è chiaro: sostenere l’allineamento normativo e amministrativo di Moldova e Ucraina e rafforzare la capacità delle loro istituzioni locali di applicare i principi della politica di coesione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

