Coccolare gli animali è un lavoro | nuove opportunità e sfide per il benessere di cani e gatti

Dilei.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coccolare gli animali è un lavoro a tutti gli effetti e qualcosa potrebbe far pensare che sia una professione gettonatissima. Infatti, recentemente, è emersa un’iniziativa nel Salento che appare quasi surreale: corsi per “accarezzatori” professionisti. Sono persone che, dopo una formazione dedicata, potranno guadagnare facendo felici cani, gatti e non solo Si tratta di un progetto che nasce dall’idea che l’ amore per gli animali non sia solo una passione, ma potenzialmente anche una professione riconosciuta. Ma cosa significa davvero trasformare in lavoro questa vocazione e quali sono le opportunità reali oggi in Italia nel campo della pet therapy o degli Interventi Assistiti con Animali? Nuove figure professionali: non solo volonta?, ma formazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

coccolare gli animali 232 un lavoro nuove opportunit224 e sfide per il benessere di cani e gatti

© Dilei.it - Coccolare gli animali è un lavoro: nuove opportunità e sfide per il benessere di cani e gatti

Scopri altri approfondimenti

coccolare animali 232 lavoroCoccole agli animali per lavoro, nel Salento partono i primi corsi per accarezzatori. Ecco come funziona - Se in Cina ci sono gli accarezzatori di Panda, persone impiegate nei centri di ricerca e conservazione ... Scrive msn.com

Pagati per coccolare i panda? Ti spiego perché il “panda cuddler” non &#232; affatto il lavoro dei sogni - Tra le offerte di lavoro più insolite e curiose, quella del panda cuddler – letteralmente “coccolatore dei panda” – occupa sicuramente un posto d’onore. Secondo greenme.it

Vuoi coccolare i ricci per lavoro? Ecco come farlo in Italia - Il Centro recupero ricci La Ninna, in provincia di Cuneo, cerca una risorsa per assistere e accudire i piccoli ospiti: pasti, ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Coccolare Animali 232 Lavoro