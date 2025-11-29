Coccolare gli animali è un lavoro | nuove opportunità e sfide per il benessere di cani e gatti
Coccolare gli animali è un lavoro a tutti gli effetti e qualcosa potrebbe far pensare che sia una professione gettonatissima. Infatti, recentemente, è emersa un’iniziativa nel Salento che appare quasi surreale: corsi per “accarezzatori” professionisti. Sono persone che, dopo una formazione dedicata, potranno guadagnare facendo felici cani, gatti e non solo Si tratta di un progetto che nasce dall’idea che l’ amore per gli animali non sia solo una passione, ma potenzialmente anche una professione riconosciuta. Ma cosa significa davvero trasformare in lavoro questa vocazione e quali sono le opportunità reali oggi in Italia nel campo della pet therapy o degli Interventi Assistiti con Animali? Nuove figure professionali: non solo volonta?, ma formazione. 🔗 Leggi su Dilei.it
