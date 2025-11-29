Coalizione Civica in programma un' assemblea ' a colazione' | Momento di discussione

Ferraratoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coalizione Civica per Ferrara organizza domenica 30, presso la Sala Macchine di Spazio Grisù di via Poledrelli, la sua prima assemblea aperta dopo la ‘Festa di settembre’. A partire dalle 10.30 sarà offerta una colazione aperta a tutte e tutti, pensata per accogliere chi vorrà partecipare e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

coalizione civica programma assembleaLupi: «Soglie, preferenze, listini Così il proporzionale può esaltare le coalizioni» - «Dico che la forza del centrodestra è essere una coalizione, con un programma unitario pur nelle diverse sensibilità, un leader, una proposta di governo. Secondo corriere.it

Programma di attività 2026 del difensore civico regionale - La Prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Francesco Filipponi, ha approvato all'unanimità il Programma di attività del difensore civico regionale per l'anno 2026. Scrive ansa.it

Coalizione Civica rilancia l’azione: "Vogliamo rimetterci in gioco" - Nuovo coordinamento e rilancio per Coalizione Civica, che si è presentata ieri mattina alla stampa. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Coalizione Civica Programma Assemblea